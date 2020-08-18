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Антикризисные меры ,  
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В Госдуме назвали главное условие для выплат на детей до 16 лет в августе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Решение выделить средства на августовские выплаты детям до 16 лет должно быть принято на уровне президента. Об этом РБК сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат заявил, что у него нет никакой информации, принято или нет окончательное решение. Но он также подчеркнул, что детские выплаты в связи с коронакризисом ранее «юридически могли рассчитывать и получать те, кому они явно не нужны».

«И еще одна была проблема: куда эти средства направлялись. Любой из родителей мог подать заявку для получения этих средств. Мы столкнулись с ситуацией, когда ребенок живет с мамой, а папа пошел в пенсионный фонд, подал заявление и получил средства. Соответственно ребенок может этого не ощутить и не получить. В дальнейшем надо защитный механизм предусмотреть», — пояснил Нилов РБК.

В Совфеде назвали условие для выплат на детей до 16 лет в августе
Общество
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ранее в Совфеде также высказались по поводу августовских выплат. Член Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что в бюджете 2020 года такие средства не заложены и что новая антикризисная выплата не предусмотрена поправками, внесенными в период эпидемии коронавируса. Тем не менее сенатор предложил подождать премьер-министра Михаила Мишустина для принятия окончательного решения.

Минтруд выступил за выборочное увеличение пособий на детей
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Одной из мер поддержки семей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране стала единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Из резервного фонда на это было выделено 274,3 млрд руб. В Минтруде сообщили, что по состоянию на 6 июля выплаты в размере 10 тыс. руб. получили родители 26 млн детей.

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В мае президент России Владимир Путин предложил установить с апреля по июнь выплаты семьям с детьми до трех лет. Семьи с детьми от трех до 16 лет претендуют на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

Теги: Госдума, выплаты, госсподдержка, новости
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