В Госдуме назвали главное условие для выплат на детей до 16 лет в августе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Решение выделить средства на августовские выплаты детям до 16 лет должно быть принято на уровне президента. Об этом РБК сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат заявил, что у него нет никакой информации, принято или нет окончательное решение. Но он также подчеркнул, что детские выплаты в связи с коронакризисом ранее «юридически могли рассчитывать и получать те, кому они явно не нужны».

«И еще одна была проблема: куда эти средства направлялись. Любой из родителей мог подать заявку для получения этих средств. Мы столкнулись с ситуацией, когда ребенок живет с мамой, а папа пошел в пенсионный фонд, подал заявление и получил средства. Соответственно ребенок может этого не ощутить и не получить. В дальнейшем надо защитный механизм предусмотреть», — пояснил Нилов РБК.

Ранее в Совфеде также высказались по поводу августовских выплат. Член Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что в бюджете 2020 года такие средства не заложены и что новая антикризисная выплата не предусмотрена поправками, внесенными в период эпидемии коронавируса. Тем не менее сенатор предложил подождать премьер-министра Михаила Мишустина для принятия окончательного решения.