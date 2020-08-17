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Политика ,  
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Постпред России в Вене оценил отказ США от саммита по Ирану

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter прокомментировал заявление Дональда Трампа, отказавшегося поддерживать проведение предложенного Россией онлайн-саммита по иранской ядерной программе. По его мнению, это свидетельство иного подхода США к урегулированию ситуации в регионе.

«США отклонили предложение [Владимира] Путина о саммите в режиме онлайн с целью снижения напряженности в Персидском заливе и вокруг Ирана. Налицо два конкурирующих подхода: российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении», — написал Ульянов.

В то же время он подтвердил, что российское предложение остается в силе. «Рано или поздно будет серьезное обсуждение идей и возможностей по нормализации ситуации в Персидском заливе. Если местные силы и страны в этом регионе хотят избежать напряженной ситуации, альтернативы этому нет», — подчеркнул он.

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Кремль выступил с предложением провести онлайн-саммит по иранской проблематике 14 августа. Владимир Путин призвал обсудить план действий по иранской ядерной программе и договориться о формировании в зоне Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Принять участие в саммите он предложил «пятерке» постоянных членов Совбеза ООН (помимо России это Китай, США, Франция и Великобритания), а также Германии и Ирану. Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщал, что принять участие в онлайн-саммите готов президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако от участия в саммите отказался президент США Дональд Трамп. «Думаю, нужно подождать до выборов (президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. — РБК). Иран очень хочет, чтобы я проиграл», — объяснил американский лидер.

Теги: Иран
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