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Путин назвал недопустимым шантаж и диктат в зоне Персидского залива

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

В зоне Персидского залива не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны, как и в любой другой точке мира. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Односторонние подходы поиску решений не помогают», — подчеркнул Путин. При выстраивании целостной конструкции безопасности в этом регионе важно сохранить «позитивный багаж», наработанный ранее, считает он.

Он напомнил, что в прошлом году Россия представила обновленную концепцию безопасности в этом регионе, где были «прочерчены конкретные пути для эффективного разрешения клубка проблем».

Путин предложил созвать онлайн-саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН (России, Китая, США, Франции и Великобритании), чтобы обсудить план действий по иранской ядерной программе, и пригласить на него Германию и Иран.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин
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