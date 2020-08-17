Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей (МЗТК). Об этом сообщают Tut.by и Sputnik Беларусь.

Как указывает Tut.by, вертолет вылетел, предположительно, в 10:57.

При этом Sputnik Беларусь передает, что Лукашенко покинул территорию завода на этом вертолете, а Telegram-канал Nexta отмечает, что президент мог остаться на МЗТК.

Ранее как сообщал сообщал Tut.by, вертолет Лукашенко заметили над Минском. Позже издание сообщило, что на территорию МЗТК, кроме президента, прибыл его сын Николай.

По данным Tut.by, к МЗКТ также стягивались колонны рабочих с других заводов, в частности Минского тракторного и электротехнического.