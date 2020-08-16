Прокуратура начала проверку жесткой посадки самолета в Подмосковье

Фото: МЧС России

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данным о жесткой посадке легкомоторного самолета в подмосковном аэропорту Щекино, сообщила пресс-служба ведомства.

«На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия доставлен в медицинское учреждение», — уточняется в сообщении.

Днем 9 августа легкомоторный самолет упал в Калужской области. В результате аварии погиб пилот. Расследованием случившегося также занимается транспортная прокуратура.

Незадолго до этого частный самолет совершил аварийную посадку рядом с поселком Стрельцово в Калининградской области, три человека пострадали. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

