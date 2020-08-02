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Под Калининградом упал легкомоторный самолет

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Вблизи поселка Стрельцово в Калининградской области совершил аварийную посадку частный спортивный легкомоторный самолет, есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Точное число пострадавших в сообщении не уточняется. Для ликвидации последствий привлекли 20 человек, в том числе 13 спасателей МЧС.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав пишет, что пострадали три человека, двое мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Состояние мужчин оценивается как тяжелое, женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

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В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что пострадавшие смогли самостоятельно покинуть самолет. Там указали, что речь идет о частном самолете марки «Сессна».

На сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК сказано, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте падения самолета работают следователи.

Ранее в Пристенском районе Курской области упал самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. Его пилот погиб, следователи уточнили, что он не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Теги: Калининград, самолет, крушение, МЧС
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