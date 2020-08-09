Пилот погиб при крушении самолета под Калугой

Фото: МЧС России

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области, погиб пилот. Об этом РБК сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Авария произошла на аэродроме Кудиново Малоярославецкого района Калужской области, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Калужской области.

Как сообщает МЧС по области, сообщение о крушении одноместного самолета поступило в 14:34 9 августа. На место происшествия направили спасателей и медиков.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой самолета под Калугой.