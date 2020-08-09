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Пилот погиб при крушении самолета под Калугой

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области, погиб пилот. Об этом РБК сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Авария произошла на аэродроме Кудиново Малоярославецкого района Калужской области, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Калужской области.

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Как сообщает МЧС по области, сообщение о крушении одноместного самолета поступило в 14:34 9 августа. На место происшествия направили спасателей и медиков.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой самолета под Калугой.

2 августа частный самолет упал близ поселка Стрельцово в Калининградской области. Пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина, они были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

Теги: новости, Калужская область, самолет
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