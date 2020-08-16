Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить человечность к ее мужу

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Оппозиционный кандидат на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская призвала сотрудников СИЗО, в котором содержится ее муж Сергей Тихановский, проявлять к нему человечность и гуманность. Сообщение оппозиционера размещено в Telegram-канале «Страна для жизни».

Тихановская также поблагодарила всех, кто поддерживает ее мужа, пока он находится в СИЗО.

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