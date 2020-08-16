У пенсионерки в Москве украли сейф с почти 16 млн руб.

МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту кражи сейфа с деньгами у жительницы столицы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка.

Следователи установили, что неизвестные проникли в квартиру потерпевшей в ночь с 14 на 15 августа «путем отжатия окна» и скрылись вместе с сейфом, в котором находилось 15,8 млн руб. «По адресу ул. Воротынская, 16, в закрытом состоянии обнаружен сейф, ничего не похищено», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Схожее преступление было совершено в Москве 2 января. Тогда неизвестные, отжав окно, украли из частного дома сейф с 15 млн руб. и оружие, но были вынуждены бросить сейф рядом с местом преступления.