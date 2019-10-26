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Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел в квартире. В ведомстве рассказали, что металлическую конструкцию разорвало. В сейфе хранились охотничьи принадлежности покойного супруга женщины.

66-летний мужчина и его 63-летняя родственница получили ранения. Жильцы дома вызвали бригаду скорой помощи, сотрудников МЧС и правоохранителей. Пострадавших госпитализировали. Следователи начали проверку.

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СМИ опубликовали видео с места взрыва жилого дома в Приморье

15 октября в населенном пункте Новонежино Приморского края частично обрушился пятиэтажный жилой дом. Рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажом, стена и лестничный пролет. Погибла женщина, пострадали инвалид и девочка. Госпитализация ребенку не потребовалась.

По словам главы Шкотовского района Виктора Михайлова, причиной мог стать боевой снаряд. Однако губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что на месте происшествия не обнаружили следов взрывчатки.

Теги: Новокузнецк, Кемеровская область, сейф
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