Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел в квартире. В ведомстве рассказали, что металлическую конструкцию разорвало. В сейфе хранились охотничьи принадлежности покойного супруга женщины.

66-летний мужчина и его 63-летняя родственница получили ранения. Жильцы дома вызвали бригаду скорой помощи, сотрудников МЧС и правоохранителей. Пострадавших госпитализировали. Следователи начали проверку.

15 октября в населенном пункте Новонежино Приморского края частично обрушился пятиэтажный жилой дом. Рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажом, стена и лестничный пролет. Погибла женщина, пострадали инвалид и девочка. Госпитализация ребенку не потребовалась.