В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Злоумышленники проникли в дом на улице Байдукова, 1. В одной из комнат на втором этаже они отжали окно и украли металлический сейф, в котором находились 15 млн руб., травматическое и охотничье оружье. Затем грабители попытались скрыться, однако, как пояснили в ведомстве, довести преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам.

По данным полиции, металлический сейф был найден в 10‒15 м от дома.

31 декабря неизвестный в одном из магазинов Москвы похитил у пенсионерки сумку, в которой находилось более 10 млн руб. и телефон. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.



