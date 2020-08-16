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Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

Кристиан Пегель
Кристиан Пегель (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Европе невыгодно покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, который те предлагают в качестве альтернативы российскому топливу, так как технология добычи СПГ в Соединенных Штатах «сама по себе дороже». Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.

Необходимость конвертации газа в жидкость и сложная логистика также повышают стоимость американского топлива, отметил министр.

По словам Пегеля, вопрос, покупать ли газ также у США, не стоит, тем не менее терминалы СПГ будут построены для экспорта, чтобы иметь «конкурентоспособные варианты».

По мнению министра, Вашингтон опасается, что его газ не выдержит конкуренции.

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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В середине августа 24 из 27 стран Евросоюза направили ноту протеста в Госдепартамент США. Поводом послужили санкции, с помощью которых Вашингтон пытается помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Европейские страны обвиняют Соединенные Штаты в нарушении международного права. В ЕС подчеркнули, что «европейская политика должна определяться в Европе».

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода, Летом в палате представителей и сенате конгресса предложили ввести новые ограничения. В частности, они коснутся компаний, занимающихся трубоукладкой для «Северного потока-2», а также оказывающих услуги страхования и дооборудования судов. Сенатская версия также предлагает меры против компаний, занимающихся сертификацией.

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Теги: Германия, СПГ, США
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