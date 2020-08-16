Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

Кристиан Пегель (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Европе невыгодно покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, который те предлагают в качестве альтернативы российскому топливу, так как технология добычи СПГ в Соединенных Штатах «сама по себе дороже». Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.

Необходимость конвертации газа в жидкость и сложная логистика также повышают стоимость американского топлива, отметил министр.

По словам Пегеля, вопрос, покупать ли газ также у США, не стоит, тем не менее терминалы СПГ будут построены для экспорта, чтобы иметь «конкурентоспособные варианты».

По мнению министра, Вашингтон опасается, что его газ не выдержит конкуренции.