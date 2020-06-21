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Политика ,  
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СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО США

В американских комплексах Aegis Ashore был обнаружен недостаток, из-за которого разгонная ступень ракеты может упасть за пределы военной базы или в море. Власти Японии обсудят изменение стратегии нацбезопасности
Наземный комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore
Наземный комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore (Фото: U.S. Missile Defense Agency / Flickr)

Правительство Японии намерено отказаться от плана по развертыванию наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, разработанных США. Об этом сообщает телеканал NHK.

Такое решение может быть принято на заседании совбеза, которое пройдет на следующей неделе. В нем примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Участники заседания намерены обсудить вопрос об изменении стратегии национальной безопасности страны.

15 июня глава Минобороны Японии Таро Коно сообщил, что программа развертывания комплексов в префектурах Акита и Ямагути будет приостановлена. Он уточнил, что это связано с угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределами военной базы, в том числе есть риск и для жилых кварталов. На то, чтобы скорректировать этот недостаток, понадобятся дополнительные средства и время, заявил Коно. Изначально ввод комплексов в работу должен был состояться в 2025 финансовом году.

«В настоящий момент мы будем поддерживать систему противоракетной обороны с помощью эсминцев, оснащенных комплексами Aegis», — добавил министр.

Япония подписала контракт на закупку систем ПРО Aegis Ashore у США
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Комплекс ПРО Aegis Ashore

19 июня Коно посетил Ямагути и извинился перед губернатором за приостановку плана по размещению комплексов. 21 июня министр встретится с главой префектуры Акита.

Япония приняла решение о размещении на территории страны комплексов Aegis Ashore в конце 2017 года, чтобы прикрыть территорию страны от возможной ракетной атаки со стороны КНДР.

Российский МИД высказывал обеспокоенность таким шагом. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что США наращивают военные силы в Азиатском регионе под предлогом противодействия угрозе со стороны Северной Кореи. По словам министра, меры, принимаемые США, «абсолютно непропорциональны тому, что надо сделать» (США и Япония — военные союзники).

Лавров выразил обеспокоенность размещением ПРО США в Японии
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В апреле прошлого года Токио подписал контракт с Вашингтоном о приобретении двух комплексов ПРО. Стоимость контракта составила 139,9 млрд иен (около $1,26 млрд на тот момент), в эту сумму вошли поставка систем и затраты на обучение военного персонала. При этом в стоимость договора не вошла цена вспомогательной радиолокационной станции.

Комплексы ПРО Aegis Ashore были разработаны для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности, они базируются на суше.

Авторы: Наталия Анисимова, Мария Лисицына
Теги: Япония, ПРО
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Власти Японии утвердили установку в стране комплексов ПРО Aegis Ashore
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Япония подписала контракт на закупку систем ПРО Aegis Ashore у США
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