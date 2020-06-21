СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО США

В американских комплексах Aegis Ashore был обнаружен недостаток, из-за которого разгонная ступень ракеты может упасть за пределы военной базы или в море. Власти Японии обсудят изменение стратегии нацбезопасности

Наземный комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore (Фото: U.S. Missile Defense Agency / Flickr)

Правительство Японии намерено отказаться от плана по развертыванию наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, разработанных США. Об этом сообщает телеканал NHK.

Такое решение может быть принято на заседании совбеза, которое пройдет на следующей неделе. В нем примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Участники заседания намерены обсудить вопрос об изменении стратегии национальной безопасности страны.

15 июня глава Минобороны Японии Таро Коно сообщил, что программа развертывания комплексов в префектурах Акита и Ямагути будет приостановлена. Он уточнил, что это связано с угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределами военной базы, в том числе есть риск и для жилых кварталов. На то, чтобы скорректировать этот недостаток, понадобятся дополнительные средства и время, заявил Коно. Изначально ввод комплексов в работу должен был состояться в 2025 финансовом году.

«В настоящий момент мы будем поддерживать систему противоракетной обороны с помощью эсминцев, оснащенных комплексами Aegis», — добавил министр.