Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 01:01 Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах Политика, 00:38 Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов Спорт, 00:29 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15 авг, 23:56 Лукашенко ответил фразой «не дождетесь» считающим власть ослабшей Политика, 15 авг, 23:49 AP показало видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске Общество, 15 авг, 23:33 Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе Политика, 15 авг, 23:12 Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию Политика, 15 авг, 23:11 В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом Общество, 15 авг, 23:06 Как прошел митинг у минского телецентра. Фоторепортаж Общество, 15 авг, 22:35  Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса Политика, 15 авг, 22:26 В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей Общество, 15 авг, 22:21 Лукашенко заявил о нежелании Минска быть кордоном между Россией и Западом Политика, 15 авг, 22:19 «Зенит» в меньшинстве победил «Ростов» в чемпионате России Спорт, 15 авг, 21:58
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил белорусов сообщить о своем голосе на президентских выборах. Пользователям предложили ответить на вопрос: «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».

В качестве варианта ответа можно выбрать одного из пяти принявших участие в выборах кандидатов, а также указать «Против всех», «Я из Беларуси, но не голосовал» или «Я не из Беларуси». Проголосовать за все варианты, кроме «Я не из Беларуси», могут только пользователи с белорусскими сим-картами.

По состоянию на 00:30 мск голоса распределились следующим образом: единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала большую часть голосов — 56%. Еще 7% принявших участие в опросе сообщили, что не голосовали. Действующего президента Александра Лукашенко в опросе Telegram поддержали 2%. Кроме того, 31% участников опроса выбрали вариант «Я не из Беларуси».

Всего проголосовали 917,9 тыс. человек.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Тихановская набрала 10,1% голосов, против всех высказались 4,59%.Все кандидаты, кроме Лукашенко, обжаловали результаты, однако ЦИК жалобы отклонила.

Из-за несогласия с итогами выборов в Минске и других городах республике продолжаются массовые протесты, число задержанных достигло 7 тыс. человек, к забастовкам присоединились более десяти предприятий, в том числе Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова и Белорусская АЭС.

Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

15 августа Лукашенко обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. По словам белорусского президента, Россия «при первом же запросе» окажет республике «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности».

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Лукашенко ответил фразой «не дождетесь» считающим власть ослабшей
Политика
СК Белоруссии завел дела о наездах машин на силовиков в ходе протестов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter