Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил белорусов сообщить о своем голосе на президентских выборах. Пользователям предложили ответить на вопрос: «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».

В качестве варианта ответа можно выбрать одного из пяти принявших участие в выборах кандидатов, а также указать «Против всех», «Я из Беларуси, но не голосовал» или «Я не из Беларуси». Проголосовать за все варианты, кроме «Я не из Беларуси», могут только пользователи с белорусскими сим-картами.

По состоянию на 00:30 мск голоса распределились следующим образом: единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала большую часть голосов — 56%. Еще 7% принявших участие в опросе сообщили, что не голосовали. Действующего президента Александра Лукашенко в опросе Telegram поддержали 2%. Кроме того, 31% участников опроса выбрали вариант «Я не из Беларуси».

Всего проголосовали 917,9 тыс. человек.