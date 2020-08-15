СК возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в шахте в Коми

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек на шахте «Воргашорская» в республике Коми. Сообщение об этом опубликовано на сайте СК России.

СК сообщает, что 15 августа в шахте произошло обрушение выведенной из эксплуатации галереи углеподачи. Погибшие работники подрядной организации занимались ее демонтажем. Дело расследуется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся осмотр места происшествия и допрос свидетелей.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек компании «СпецРемЭнерго» в результате инцидента. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение требований техники безопасности.