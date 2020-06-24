Четыре человека задохнулись в шахте в Киргизии

Четыре человека погибли в угольной шахте в южной Баткенской области Киргизии от отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

«23 июня в результате утечки газа на шахте Кенчилер-Береке в Сулюкте погибли три мужчины и одна женщина», — говорится в сообщении. Самому младшему их погибших было 19 лет, а самому старшему — 73 года.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли тела погибших из шахты, добавили в МЧС.

В марте два человека погибли из-за выброса метана на шахте «Воркутинская» в республике Коми. На момент происшествия в шахте находились 106 человек, 104 из них успели эвакуировать. По данным компании «Воркутауголь», выброс метана произошел в конвейерном штреке подготовительного забоя, после чего автоматическая система защиты отключила подачу электричества.