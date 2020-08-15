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Четверо горняков погибли при обрушении на шахте в Коми

Северсталь CHMF ₽965,6 -0,45% Купить

Четверо горняков погибли при обрушении галереи на шахте «Воргашорская», принадлежащей АО «Воркутауголь», входящему в ПАО «Северсталь». Об этом сообщил РБК представитель «Северстали».

Инцидент произошел 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки во время демонтажа перекрытия.

По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение требований техники безопасности. По факту случившегося начато расследование.

Шахта «Воркутинская» была построена на базе шахт № 1 «Капитальная» и № 40 и сдана в эксплуатацию в 1973 году. ПАО «Северсталь» — сталелитейная компания. Основным владельцем компании является Алексей Мордашов.

В марте на шахте «Воркутинской» из-за выброса метана погибли два человека. На момент происшествия в шахте находились 106 человек, 104 из них успели эвакуировать. По данным компании «Воркутауголь», выброс метана произошел в конвейерном штреке подготовительного забоя, после чего автоматическая система защиты отключила подачу электричества.

Теги: Коми, «Воркутауголь», шахта, обрушение, «Северсталь»
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