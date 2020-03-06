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СК возбудил дело после гибели двух работников шахты в Коми

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Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух работников шахты «Воркутинская» в Коми. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Ход расследования передали под контроль руководства следственного управления.

В Коми из-за выброса метана в шахте погибли два человека
Общество

Двое человек погибли в шахте «Воркутинская» в Коми утром 6 марта. Это произошло из-за выброса метана в конвейерном штреке подготовительного забоя. Всего в момент происшествия в шахте находились 106 человек, их вывели на поверхность. Работу предприятия приостановили.

Шахта «Воркутинская» — одна из пяти шахт компании «Воркутауголь», которая входит в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь». Производственная мощность «Воркутинской» составляет 1,8 млн т угля в год, а промышленные запасы — около 40 млн т.

Теги: Коми, шахта, СК
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В Коми из-за выброса метана в шахте погибли два человека
Общество
Шахта «Воркутинская» приостановила работу после гибели двух рабочих
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