СК возбудил дело после гибели двух работников шахты в Коми

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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух работников шахты «Воркутинская» в Коми. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Ход расследования передали под контроль руководства следственного управления.

Двое человек погибли в шахте «Воркутинская» в Коми утром 6 марта. Это произошло из-за выброса метана в конвейерном штреке подготовительного забоя. Всего в момент происшествия в шахте находились 106 человек, их вывели на поверхность. Работу предприятия приостановили.