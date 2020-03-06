СК возбудил дело после гибели двух работников шахты в Коми
Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Ход расследования передали под контроль руководства следственного управления.
Двое человек погибли в шахте «Воркутинская» в Коми утром 6 марта. Это произошло из-за выброса метана в конвейерном штреке подготовительного забоя. Всего в момент происшествия в шахте находились 106 человек, их вывели на поверхность. Работу предприятия приостановили.