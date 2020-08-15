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Патриарх Кирилл выступил за диалог власти с обществом в Белоруссии

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Global Look Press)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти Белоруссии и «все здоровые общественные силы» к началу диалога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он отметил, что патриарх Кирилл «молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в стране», о мире и выздоровлении пострадавших.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«О том, чтобы власть и все здоровые общественные силы, заботящиеся о благе народа, вступили в диалог для преодоления возникшего напряжения», — написал Легойда в Telegram.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) выразил уверенность, что Белорусская церковь поможет примирению в стране.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа вспыхнули массовые протесты. Люди не согласны с результатами голосования, озвученными ЦИКом. Согласно им победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, тогда как его основной соперник, Светлана Тихановская, получила 10,1%. В штабе Тихановской не признали результаты выборов и заявили о массовых фальсификациях.

Теги: патриарх Кирилл, массовые протесты, президентские выборы, Белоруссия
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