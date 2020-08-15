Армия Израиля поразила объекты ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой над израильской территорией. Об этом сообщило ведомство в Twitter.

В сообщении сказано, что в ходе атаки был поражен аванпост комплекса ПВО ХАМАС, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты организации в Газе.

Израильская Армия атаковала ряд объектов исламского движения 13 августа. Тогда пресс-служба ведомства сообщила, что поводом для таких мер стал запуск ХАМАСА воздушных шаров со взрывчаткой в сторону в сторону Израиля.

Ранее, 27 июня, израильские истребители нанесли авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа. Армия страны возложила ответственность за произошедшее на палестинское движение.



Через месяц ведомство заявило, что беспилотный летательный аппарат армии упал на территории Ливана.