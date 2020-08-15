Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Лауреаты стипендии президента Белоруссии массово отказались от наград Политика, 02:00 Армия Израиля поразила объекты ХАМАС в секторе Газа Политика, 01:31 Премьер-министр Болгарии предложил изменить Конституцию на фоне протестов Политика, 00:59 Трамп навестил своего брата в госпитале Политика, 00:42 Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2019 года. Фотогалерея Общество, 00:09  Решающий матч: как работает агентство знакомств для топ-менеджеров Pro, 00:00 Синоптики сообщили о возвращении теплой погоды в Москву Общество, 14 авг, 23:54 «Бавария» забила восемь голов «Барселоне» в Лиге чемпионов Спорт, 14 авг, 23:52 Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян Политика, 14 авг, 23:44 Очевидцы рассказали об акции у здания правительства в Минске Политика, 14 авг, 23:29 Посол России назвал значимым возвращение задержанных в Белоруссии россиян Политика, 14 авг, 23:14 За сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом Общество, 14 авг, 23:10 Самые богатые чиновники и парламентарии 2019 года. Фотогалерея Общество, 14 авг, 22:58  Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева Экономика, 14 авг, 22:48
Политика ,  
0 

Армия Израиля поразила объекты ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой над израильской территорией. Об этом сообщило ведомство в Twitter.

В сообщении сказано, что в ходе атаки был поражен аванпост комплекса ПВО ХАМАС, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты организации в Газе.

Израильская Армия атаковала ряд объектов исламского движения 13 августа. Тогда пресс-служба ведомства сообщила, что поводом для таких мер стал запуск ХАМАСА воздушных шаров со взрывчаткой в сторону в сторону Израиля.

Авиация Израиля атаковала позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет
Общество

Ранее, 27 июня, израильские истребители нанесли авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа. Армия страны возложила ответственность за произошедшее на палестинское движение.

Через месяц ведомство заявило, что беспилотный летательный аппарат армии упал на территории Ливана.

ХАМАС — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. В странах ЕС, США, Канаде, Израиле организация признана террористической, а в Великобритании — только боевое крыло. Кроме того, она запрещена в Египте и Иордании. Российские власти не считают эту партию террористической организацией, но осуждает теракты, которая она проводит.

Теги: ХАМАС, Израиль, удар
Материалы по теме
Авиация Израиля атаковала позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет
Общество
Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Общество
Израильские истребители атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter