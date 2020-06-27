Авиация Израиля атаковала позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильские истребители нанесли авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба армии Израиля.

«В ответ на запуск двух ракет, нацеленных на Израиль, наши истребители атаковали ракетный производственный цех ХАМАС и завод по производству оружия в секторе Газа», — сообщили в армейской пресс-службе.

В сообщении также говорится, что Израиль считает ХАМАС ответственным за все террористические акты в секторе Газа.

В пятницу вечером две ракеты были выпущены по территории Израиля из сектора Газа. Как передает израильское государственное радио Kan, одна из ракет разорвалась в незаселенной местности. Сообщений о жертвах и повреждениях не поступало.