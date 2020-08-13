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Политика ,  
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Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армии обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

В конце июня израильские истребители нанесли авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа. Тогда в израильской армии возложили ответственность за произошедшее на ХАМАС.

Спустя месяц армия обороны Израиля сообщила о крушении своего беспилотного летательного аппарата на территории Ливана.

Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
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ХАМАС — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. Оно признано террористической организацией в странах ЕС, США, Канаде, Израиле, а также в Великобритании (только боевое крыло). Организация запрещена в Египте и Иордании. Россия не причисляет эту партию к террористическим организациям, однако решительно осуждает проводившиеся ею теракты.

Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС
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