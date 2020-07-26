Общество , 26 июл, 22:53
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Армия Израиля сообщила о крушении своего беспилотника на юге Ливана
Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) упал на территории Ливана. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
«Некоторое время назад во время действий сил армии обороны Израиля у границы с Ливаном беспилотник армии упал на территории Ливана», — сообщила пресс-служба.
Отмечается, что риска для утечки информации нет.
В конце июня израильские истребители нанесли авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа. Тогда в израильской армии возложили ответственность за произошедшее на ХАМАС.