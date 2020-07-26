Армия Израиля сообщила о крушении своего беспилотника на юге Ливана

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) упал на территории Ливана. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

«Некоторое время назад во время действий сил армии обороны Израиля у границы с Ливаном беспилотник армии упал на территории Ливана», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что риска для утечки информации нет.

В конце июня израильские истребители нанесли авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа. Тогда в израильской армии возложили ответственность за произошедшее на ХАМАС.