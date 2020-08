Трамп навестил своего брата в госпитале

Президент США Дональд Трамп навестил младшего брата Роберта в госпитале в Нью-Йорке, сообщает Reuters. Трамп на своей пресс-конференции в Белом доме сообщил о том, что его родственник переживает «тяжелые времена».

«У меня замечательный брат, у меня с ним отличные отношения уже долгие годы. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке», — сказал президент. Трамп не уточнил причину, почему его брат находится в госпитале.

Ранее источники издания The Daily Beast сообщили, что дочка Фреда Трампа (покойного брата президента) Мэри Трамп летом 2020 года собирается выпустить книгу, в которой содержатся «душераздирающие и непристойные» истории о Дональде Трампе. Книга называется Too Much And Never Enough. Источники портала отметили, что в ней будет упомянут рассказ племянницы о том, как она сыграла важную роль в публикациях New York Times о налоговых схемах нынешнего президента.