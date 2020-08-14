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Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

По данным агентства, наибольший урон Трампу нанесло снижение стоимости знаменитой Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке и 70-этажного небоскреба Trump Building на Уолл-стрит
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

За последний год чистый капитал (за вычетом долгов) президента США Дональда Трампа сократился на 10%, или на $300 млн, что стало сильнейшим спадом за время его пребывания в Белом доме, сообщает Bloomberg. По подсчетам составителей рейтинга Bloomberg Billionaires Index, на момент избрания президентом Трамп имел $3 млрд, хотя сам он утверждал, что «стоит» $10 млрд. С тех пор его состояние то увеличивалось, то уменьшалось, но в преддверии новых выборов сократилось до $2,7 млрд.

Именно в эту сумму эксперты Bloomberg оценивают чистое состояние Трампа, вычитая из стоимости принадлежащих ему активов $540 млн его долгов.

«Нынешнее падение стало самым глубоким, с тех пор как в 2015 году Bloomberg начал следить за его состоянием. Все началось со снижения доходов по всему портфелю офисных зданий Trump Organization, а затем ситуацию усугубило влияние на рынки недвижимости коронавирусной пандемии», — отмечает Bloomberg.

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Фотогалерея 

По данным агентства, наибольший урон Трампу нанесло снижение стоимости знаменитой Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, 70-этажного небоскреба Trump Building на Уолл-стрит и других зданий. Расположенные на Манхэттене объекты недвижимости Bloomberg называет «рабочими лошадками», которые стабильно обеспечивают приток денег. Однако в 2018 году Trump Organization потеряла одного из ключевых арендаторов — компания Nike съехала из огромного здания на 57-й улице, которое называли попросту Niketown. Bloomberg отмечает, что найти нового арендатора для здания, которое Forbes ранее оценивал в $253 млн, стало особенно сложно после того удара, который нанес по ретейлу в Нью-Йорке COVID-19.

Одновременно упала и стоимость принадлежащих Трампу полей для гольфа, Bloomberg связывает это и с тем, что в США гольф теряет популярность среди молодежи.

В то же время Bloomberg отмечает наличие позитивных моментов в бизнесе Трампа. Несмотря на неоднозначное отношение к личности президента, бизнес по продаже прав на использование бренда Trump за прошлый год принес ему несколько десятков миллионов долларов. Его отели и гольф-клубы по-прежнему пользуются большой популярностью у убежденных республиканцев и вдобавок получают серьезную финансовую поддержку в результате оплаты казной пребывания в них президента со свитой охранников и сотрудников. Наконец, в прошлом году Трамп заработал $1 млн от продаж выпущенной еще в 1987 году книги «Искусство заключать сделки».

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Forbes оценил потери Трампа за месяц от пандемии коронавируса в $1 млрд
Финансы
Дональд Трамп

Эксперты журнала Forbes, использующие иную методику оценки капиталов, оценивают состояние Трампа в реальном времени в $2,1 млрд. При этом еще в опубликованном в октябре 2019 года рейтинге богатейших американцев состояние президента оценивалось в $3,1 млрд. Однако в апреле 2020 года Forbes снизил свою оценку сразу на $1 млрд, связав падение с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, миллиардеры
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