Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

По данным агентства, наибольший урон Трампу нанесло снижение стоимости знаменитой Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке и 70-этажного небоскреба Trump Building на Уолл-стрит

Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

За последний год чистый капитал (за вычетом долгов) президента США Дональда Трампа сократился на 10%, или на $300 млн, что стало сильнейшим спадом за время его пребывания в Белом доме, сообщает Bloomberg. По подсчетам составителей рейтинга Bloomberg Billionaires Index, на момент избрания президентом Трамп имел $3 млрд, хотя сам он утверждал, что «стоит» $10 млрд. С тех пор его состояние то увеличивалось, то уменьшалось, но в преддверии новых выборов сократилось до $2,7 млрд.

Именно в эту сумму эксперты Bloomberg оценивают чистое состояние Трампа, вычитая из стоимости принадлежащих ему активов $540 млн его долгов.

«Нынешнее падение стало самым глубоким, с тех пор как в 2015 году Bloomberg начал следить за его состоянием. Все началось со снижения доходов по всему портфелю офисных зданий Trump Organization, а затем ситуацию усугубило влияние на рынки недвижимости коронавирусной пандемии», — отмечает Bloomberg.

По данным агентства, наибольший урон Трампу нанесло снижение стоимости знаменитой Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке, 70-этажного небоскреба Trump Building на Уолл-стрит и других зданий. Расположенные на Манхэттене объекты недвижимости Bloomberg называет «рабочими лошадками», которые стабильно обеспечивают приток денег. Однако в 2018 году Trump Organization потеряла одного из ключевых арендаторов — компания Nike съехала из огромного здания на 57-й улице, которое называли попросту Niketown. Bloomberg отмечает, что найти нового арендатора для здания, которое Forbes ранее оценивал в $253 млн, стало особенно сложно после того удара, который нанес по ретейлу в Нью-Йорке COVID-19.