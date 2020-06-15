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Племянница Трампа собралась раскрыть «непристойные истории» о президенте

Мэри Трамп ранее раскрыла налоговые схемы своего дяди, а теперь решила рассказать о роли будущего президента в смерти ее отца
Фото: Patrick Semansky / AP
Фото: Patrick Semansky / AP

Дочь Фреда Трампа (покойного брата президента США) Мэри Трамп  планирует летом 2020 года выпустить книгу, в которой содержатся «душераздирающие и непристойные» истории о Дональде Трампе. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

По данным портала, 55-летняя Мэри Трамп планирует опубликовать книгу под названием Too Much And Never Enough 11 августа. Ее содержание держится в тайне издателем, но источники издания сообщили, что одним из главных «откровений» книги станет рассказ племянницы президента о том, как она сыграла решающую роль в публикациях New York Times о налоговых схемах Дональда Трампа.

В расследовании NYT, которое было удостоено Пулитцеровской премии, говорилось, что Трамп использовал мошеннические налоговые схемы для вывода из бизнеса своего отца Фреда Трампа более $400 млн в переводе на нынешние деньги.

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The Daily Beast пишет, что именно Мэри Трамп предоставила NYT конфиденциальную информацию, налоговые декларации и другие финансовые документы, послужившие основанием для публикаций.

В книге также будут рассказаны подробности о смерти отца Мэри Трамп — страшего брата президента Фреда Трампа-младшего, который умер от алкоголизма в 1981 году. Автор расскажет о том, что будущий президент и его отец способствовали смерти Фреда Трампа-младшего, игнорируя его болезнь.

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Фото: Andrew Burton / Getty Images

Ранее в июне газета The Washington Post опубликовала отрывки из книги американской журналистки Мэри Джордан «Искусство ее сделки: Нарассказанная история Мелании Трамп». В них говорилось, что супруга 45-го президента США не хотела переезжать в Белый дом сразу после избрания мужа. Она желала, чтобы их общий сын Бэррон сначала закончил учебный год в Нью-Йорке.

Сообщалось, что Мелания Трамп использовала эту ситуацию для изменения брачного контракта — в его новую редакцию были добавлены гарантии для Бэррона Трампа участия в семейном бизнесе отца.

Теги: Дональд Трамп, налоги, США
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