Подмосковные власти отчитались о росте числа туристов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После снятия ограничений на передвижение внутри страны туристический поток в Московскую область не только восстановился, но и увеличился. Об этом в интервью РБК сообщила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

«Самое радостное для нас: поток людей не только восстановился, но и вырос — приоритетные направления на 20-50% по сравнению с 2019 годом. Например, в Коломне в августе мы видим в полтора раза больше туристов, чем в прошлом году. В целом в августе мы ждем около 2 млн «внешних» туристов», — заявила вице-губернатор.

Она отметила, что главными источниками приезжающих стали Москва и соседние регионы: Тула, Рязань, Калуга. «И они к нам едут, и мы к ним», — отметила Виртуозова.

Одна из основных проблем Подмосковья, по мнению вице-губернатора, — отсутствие информации об изменениях в регионе.