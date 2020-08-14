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Подмосковные власти отчитались о росте числа туристов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После снятия ограничений на передвижение внутри страны туристический поток в Московскую область не только восстановился, но и увеличился. Об этом в интервью РБК сообщила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

«Самое радостное для нас: поток людей не только восстановился, но и вырос — приоритетные направления на 20-50% по сравнению с 2019 годом. Например, в Коломне в августе мы видим в полтора раза больше туристов, чем в прошлом году. В целом в августе мы ждем около 2 млн «внешних» туристов», — заявила вице-губернатор.

Она отметила, что главными источниками приезжающих стали Москва и соседние регионы: Тула, Рязань, Калуга. «И они к нам едут, и мы к ним», — отметила Виртуозова.

Одна из основных проблем Подмосковья, по мнению вице-губернатора, — отсутствие информации об изменениях в регионе.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«За последнее время Московская область сильно изменилась с точки зрения инфраструктуры и благоустройства. Но стереотипы сохраняются: многие думают, что в Подмосковье негде поесть, негде остановиться. И это наша недоработка, мы должны с этим работать. <...> Сегодня в Московской области уже есть самобытные рестораны, уютные кафе, отличные гостиницы.

«На самом деле, сегодня инфраструктуры достаточно даже для избалованного московского туриста», — считает она.

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Виртуозова выразила надежду, что после открытия границ и возобновления авиасообщения, прерванного в связи с пандемией, в регион поедут иностранные туристы. «И не только из Китая, как было до этого», — власти Подмосковья надеются также на европейских туристов, которым интересна культура России. «В Московской области в отличном состоянии сохранились музеи Достоевского, Пушкина, Чехова, Чайковского, как минимум, это авторы, известные всему миру», — пояснила вице-губернатор.

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Фото: Роскосмос / Global Look Press

11 августа премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России. Компенсацию за покупку российских туров автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Оплатить тур необходимо картой «Мир». Продолжительность поездки или проживания в гостинице должна быть не менее четырех ночей, стоимость тура не может быть меньше 25 тыс. руб.

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. При трате от 25 тыс. руб. туристам вернут 5 тыс., от 50 тыс. — 10 тыс., от 75 тыс. — 15 тыс. руб.

Теги: туризм, Подмосковье, эпидемия
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