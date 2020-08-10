Власти Подмосковья ответили на слова Рогозина про роспись кораблей гжелью

Фото: Роскосмос / Global Look Press

На роспись космических кораблей под гжель, хохлому и федоскино потребуются инвестиции. Так заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин прокомментировал в Instagram слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который предложил таким раскрашивать ракеты и корабли, не рекламируя при этом саму корпорацию.

«Подмосковные предприятия могут все, а Гжель и Федоскино — наши исторические бренды. Но Дмитрий Олегович должен помнить, что это — прежде всего ручная работа. Потребуются инвестиции», — написал Духин

https://www.instagram.com/p/CDttEOqDqj_/

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