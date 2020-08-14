Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

Фото: Александр Атасунцев / РБК

Протестующие у здания правительства Белоруссии в Минске сели на землю, сообщает корреспондент РБК.

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Как передает Tut.by со ссылкой на одну из протестующих, таким образом собравшиеся показывают мирный характер протеста и намерение не расходиться с площади.

Собравшиеся на площади также общаются с военными, охраняющими Дом правительства. Один из военных сказал протестующим: «Если будете вести себя мирно, все будет нормально».

Ранее корреспондент РБК передавал, что у здания правительства собралось несколько тысяч человек. Они скандировали «Армия с народом!» и требовали, чтобы к ним вышел премьер-министр.