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Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

Протестующие у здания правительства Белоруссии в Минске сели на землю, сообщает корреспондент РБК.

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Как передает Tut.by со ссылкой на одну из протестующих, таким образом собравшиеся показывают мирный характер протеста и намерение не расходиться с площади.

Собравшиеся на площади также общаются с военными, охраняющими Дом правительства. Один из военных сказал протестующим: «Если будете вести себя мирно, все будет нормально».

Ранее корреспондент РБК передавал, что у здания правительства собралось несколько тысяч человек. Они скандировали «Армия с народом!» и требовали, чтобы к ним вышел премьер-министр.

Белорусы прошли по Минску на митинг к Дому правительства. Фоторепортаж
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Tut.by и Telegram-канал Nexta сообщили, что на площадь Независимости в Минске, где расположено здание правительства, вышли бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и другие митингующие.

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В один момент военные, охраняющие здание правительства, опустили щиты перед демонстрантами, после чего девушки с цветами бросились к военным и начали их обнимать.

Также Tut.by сообщает, что в сторону центра Минска выехала колонна из спецтехники, автобусов с силовиками и водометами, а техника с бойцами внутренних войск покинула площадь.

Теги: Минск, Белоруссия, протест
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