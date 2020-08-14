Силовики со спецтехникой выдвинулись в центр Минска
В сторону центра Минска из микрорайона Уручье выдвинулась колонна из спецтехники, автобусов с силовиками и водометами. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев.
Издание опубликовало кадры со съезжающейся к центру города спецтехникой в своем Telegram. Как передает ТАСС, колонна находится на проспекте Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства Белоруссии.
Корреспондент РБК сообщал позже, что в то же время техника внутренних войск покидает площадь у здания Дома правительства.
Возле здания Дома правительства находится не менее 60 силовиков в полной экипировке, пишет Tut.by. Они оттеснили собравшихся людей на расстояние около 100 м от здания и просят их разойтись.