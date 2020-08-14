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Силовики со спецтехникой выдвинулись в центр Минска

Из района Уручье в сторону центра города выехала колонна из спецтехники, автобусов с силовиками и водометами. Но в то же время техника с бойцами внутренних войск покинула площадь у здания Дома правительства
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В сторону центра Минска из микрорайона Уручье выдвинулась колонна из спецтехники, автобусов с силовиками и водометами. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев.

Издание опубликовало кадры со съезжающейся к центру города спецтехникой в своем Telegram. Как передает ТАСС, колонна находится на проспекте Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства Белоруссии.

Корреспондент РБК сообщал позже, что в то же время техника внутренних войск покидает площадь у здания Дома правительства.

Возле здания Дома правительства находится не менее 60 силовиков в полной экипировке, пишет Tut.by. Они оттеснили собравшихся людей на расстояние около 100 м от здания и просят их разойтись.

Колонны протестующих вышли к Дому правительства Белоруссии
Политика
Фото: johnny_cosmic / Telegram

Как передает корреспондент РБК, у здания правительства собралось несколько тысяч человек, они скандируют «Армия с народом!» и требуют, чтобы к ним вышел премьер-министр. Военные опустили щиты, автозаков поблизости нет.

Напротив, возле здания Белорусского государственного университета, стоят водометы и сотрудники внутренних войск.

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По данным Telegram-канала «Мая краіна Беларусь», на площади Независимости начали глушить интернет.

Днем 14 августа на площадь Независимости вышли бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и присоединившиеся к ним другие митингующие.

Авторы: Наталия Анисимова, Александр Атасунцев
Теги: Минск
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