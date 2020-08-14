В соцсетях опубликовали видео протеста сотрудников минского метрополитена

Фото: Дарья Бурякина / tut.by

В социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых сотрудники минского метрополитена присоединились к протестующим Белоруссии.

На одном из таких видео, опубликованных в Telegram-канале Euroradio, несколько десятков человек в форме минского метрополитена выстроились в цепочку вдоль дороги. В руках у некоторых из них бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами остановить насилие или белые цветы.

Ранее пресс-секретарь метрополитена Андрей Дроб сообщил РБК, что в акции приняли участие в основном молодые люди. По его словам, они вышли на акцию в обеденный перерыв, и на работу метрополитена это не повлияло. Дроб добавил, что сотрудники метро не выдвигали никаких требований, с ними общались представители администрации.

По данным издания Tut.by, на площади Независимости, где находится здание управление метрополитена, собралось около 150 человек. Среди них технические работники, электромонтеры, обслуживающий персонал, который обеспечивает работу подземки.