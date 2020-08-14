Путин сменил российского посла в Ливане

Александр Рудаков (Фото: ippo.ru)

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Ливане, им стал Александр Рудаков. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от обязанностей посла Александра Засыпкина. Он занимал эту должность с 2010 года, а ранее с 2006 года также был замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки в российском МИДе.

До нового назначения Рудаков занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки в МИД России. Перед этим он также был представителем России при Палестинской национальной администрации.

Причина смены посла Ливана не уточняется.