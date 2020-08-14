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Путин сменил российского посла в Ливане

Александр Рудаков
Александр Рудаков (Фото: ippo.ru)

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Ливане, им стал Александр Рудаков. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от обязанностей посла Александра Засыпкина. Он занимал эту должность с 2010 года, а ранее с 2006 года также был замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки в российском МИДе.

До нового назначения Рудаков занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки в МИД России. Перед этим он также был представителем России при Палестинской национальной администрации.

Причина смены посла Ливана не уточняется.

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В начале августа в Бейруте произошел взрыв, в результате которого погибли более 170 человек, около 6 тыс. получили травмы. По предварительный версии, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту, где хранилась селитра. Через несколько дней после взрыва, 8 августа, в ливанской столице вспыхнули протесты. Активисты заявили о недоверии правительству и потребовали его отставки.

На фоне столкновений премьер-министр Ливана Хасан Диаб пообещал провести с стране досрочные выборы в парламент. По его словам, катастрофа стала результатом «многолетней коррупции и бесхозяйственности».

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Теги: Ливан, Бейрут, посол, Владимир Путин
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