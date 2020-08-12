МИД Украины подтвердил задержание волонтеров и журналистов в Минске

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минске, где третьи сутки продолжаются протесты после выборов президента, 12 августа были задержаны два гражданина Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Об этом говорится в Twitter украинского МИДа.

«Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев.», — говорится в сообщении.

Телеканал «Громадське» сообщал, что Реуцкий и Васильев — волонтеры благотворительной организации «Восток SOS». Реуцкий, помимо этого, бывший журналист телеканала. «Громадське» опубликовало видео задержания Васильева. На кадрах, снятых с противоположной стороны улицы видно, как несколько сотрудников ДПС положили мужчину лицом на асфальт и надевают на него наручники.