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МИД Украины подтвердил задержание волонтеров и журналистов в Минске

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минске, где третьи сутки продолжаются протесты после выборов президента, 12 августа были задержаны два гражданина Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Об этом говорится в Twitter украинского МИДа.

«Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев.», — говорится в сообщении.

Глава МВД Белоруссии потребовал не трогать журналистов во время протестов
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Фото: AP

Телеканал «Громадське» сообщал, что Реуцкий и Васильев — волонтеры благотворительной организации «Восток SOS». Реуцкий, помимо этого, бывший журналист телеканала. «Громадське» опубликовало видео задержания Васильева. На кадрах, снятых с противоположной стороны улицы видно, как несколько сотрудников ДПС положили мужчину лицом на асфальт и надевают на него наручники.

Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова
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Ранее в Минске задержали ряд российских журналистов. Среди них бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» Илья Питалев, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко, военный корреспондент Семен Пегов, журналист Znak.com Никита Телиженко. Позже их освободили. Некоторые журналисты сообщили, что при задержании их избили силовики.

Днем 12 августа министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев потребовал остановить задержания журналистов во время протестов. «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — заявил Караев.

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Теги: Белоруссия, Украина, МИД Украины
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