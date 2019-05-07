Политика , 01:51
0
Экс-адвокат Трампа Коэн отправился отбывать наказание в тюрьму
Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в одну «из самых удобных» американских тюрем для того, чтобы отбыть назначенное ему наказание. Об этом сообщает CBS News.
«Надеюсь, что когда я вернусь к моей семье и друзьям, то не будет ксенофобии, несправедливости и лжи у руля нашей страны», — сказал Коэн, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.
По его словам, ему еще многое предстоит рассказать, но сделает он это только, когда появится возможность.
Новость дополняется