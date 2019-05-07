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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Экс-адвокат Трампа Коэн отправился отбывать наказание в тюрьму

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в одну «из самых удобных» американских тюрем для того, чтобы отбыть назначенное ему наказание. Об этом сообщает CBS News.

«Надеюсь, что когда я вернусь к моей семье и друзьям, то не будет ксенофобии, несправедливости и лжи у руля нашей страны», — сказал Коэн, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.

По его словам, ему еще многое предстоит рассказать, но сделает он это только, когда появится возможность.

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