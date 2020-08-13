Собянин исключил проведение массовых мероприятий на День города

Сергей Собянин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Власти Москвы не планируют проведение массовых мероприятий на День города, который традиционно состоится 5 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Россия-24».

По его словам, власти города хотели провести праздничные мероприятия, однако сложившаяся в Москве ситуация с коронавирусом этому не располагает.

«День города будет локализован. Не будет перекрыта Тверская [улица], не будет массовых концертов. Будут локальные мероприятия в парках и скверах по территории всего города», — сказал Собянин.

Он добавил, что все празднования проведут в «лайт-режиме», однако общая тема праздника — «Музеи Москвы» и «История Москвы» — будет сохранена.