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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин исключил проведение массовых мероприятий на День города

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Власти Москвы не планируют проведение массовых мероприятий на День города, который традиционно состоится 5 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Россия-24».

По его словам, власти города хотели провести праздничные мероприятия, однако сложившаяся в Москве ситуация с коронавирусом этому не располагает.

«День города будет локализован. Не будет перекрыта Тверская [улица], не будет массовых концертов. Будут локальные мероприятия в парках и скверах по территории всего города», — сказал Собянин.

Он добавил, что все празднования проведут в «лайт-режиме», однако общая тема праздника — «Музеи Москвы» и «История Москвы» — будет сохранена.

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Фото: АГН «Москва»

Собянин также сообщил, что в новом учебном году отменены массовые мероприятия, в том числе торжественные линейки, из-за сохранения угрозы.

Мэр Москвы опроверг информацию о повторном введении ограничений в столице с 15 сентября. По его словам, у властей нет планов на этот счет. Тем не менее в ближайшие месяцы москвичи по-прежнему обязаны соблюдать перчаточно-масочный режим.

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В Москве с начала пандемии COVID-19 выявили 250 303 случаев заболевания, 193 473 пациентов выздоровели. Общее число летальных исходов составляет 4622.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, День города, массовые мероприятия, коронавирус
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