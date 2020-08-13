Каршеринг Anytime приостановил работу в Белоруссии из-за протестов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 12:39
Работники БелАЗа потребовали провести национальную забастовку Общество, 19:51 Миллиардер Пумпянский возглавил совет директоров ФК «Урал» Спорт, 19:47 Глава президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении Политика, 19:45 Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании Бизнес, 19:44 Reuters узнал о планах ЕС ввести санкции против Минска до конца августа Политика, 19:39 Захарова в ответ на статью NYT раскрыла суть переговоров Лаврова с Помпео Политика, 19:37 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:33 Появилось видео с Ефремовым в инвалидном кресле в больнице Общество, 19:21 РФС заявил о задаче изменить методологию использования системы VAR Спорт, 19:16 Пикеты у посольства Белоруссии в Москве. Фоторепортаж Общество, 19:14  Правительство Германии предложило перевести ценные бумаги на блокчейн Крипто, 19:13 Крупнейшая киносеть заявила об отсутствии обещанной государством помощи Технологии и медиа, 19:10 Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск Политика, 19:09 Экс-лидер «Ляписа Трубецкого» назвал протестующих в Минске воинами света Общество, 19:07
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Каршеринг Anytime приостановил работу в Белоруссии из-за протестов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Каршеринговый сервис Anytime временно прекратил работу в Белоруссии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на письмо пользователям сервиса.

«Мы не можем продолжать работать в сложившейся ситуации. Поэтому наши машины временно недоступны для аренды», — говорится в сообщении.

В компании Tut.by рассказали, что руководство решило временно приостановить работу сервиса; когда каршерингом можно будет воспользоваться снова, не уточняется.

РБК направил запрос Anytime.

Из-за перебоев с интернетом в Минске несколько дней невозможно было вызвать такси, а также не работали сервисы по аренде автомобилей и велосипедов. Накануне Tut.by сообщил, что ситуация с работой интернета нормализовалась и некоторыми сервисами каршеринга можно снова воспользоваться. Однако при запуске приложения Anytime автомобили на карте не отображались.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Как рассказал в интервью Forbes сооснователь и гендиректор маркетплейса для пассажирских перевозок «Атлас» (работает в Белоруссии и России) Михаил Томшинский, индустрия перевозок теряла около $100 тыс. в сутки из-за блокировки интернета в Белоруссии на протяжении нескольких дней после президентских выборов. По его словам, перевозчики недополучают примерно 30%.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

В Минске проходят акции в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, набрав свыше 80% голосов. Проблемы с интернетом возникли в день выборов. Как передавал корреспондент РБК, через браузер не открывались Google, YouTube, некоторые местные сайты, плохо загружались страницы Facebook и Twitter, а также медиафайлы в Telegram. Instagram и банковские приложения не работали.

Теги: каршеринг, Белоруссия, протесты
Материалы по теме
МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
Политика
Российские артисты выступили в поддержку протестующих в Белоруссии
Политика
Актер и музыкант Джаред Лето поддержал протестующих в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter