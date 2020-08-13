Каршеринг Anytime приостановил работу в Белоруссии из-за протестов

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Каршеринговый сервис Anytime временно прекратил работу в Белоруссии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на письмо пользователям сервиса.

«Мы не можем продолжать работать в сложившейся ситуации. Поэтому наши машины временно недоступны для аренды», — говорится в сообщении.

В компании Tut.by рассказали, что руководство решило временно приостановить работу сервиса; когда каршерингом можно будет воспользоваться снова, не уточняется.

РБК направил запрос Anytime.

Из-за перебоев с интернетом в Минске несколько дней невозможно было вызвать такси, а также не работали сервисы по аренде автомобилей и велосипедов. Накануне Tut.by сообщил, что ситуация с работой интернета нормализовалась и некоторыми сервисами каршеринга можно снова воспользоваться. Однако при запуске приложения Anytime автомобили на карте не отображались.