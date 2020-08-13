Адвокат Сафронова не подтвердил данные об изъятии компьютера журналиста

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы бывшего журналиста, нынешнего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, сообщил РБК, что у него нет данных об изъятии сотрудниками правоохранительных органов компьютера его подзащитного. Следствие считает, что с помощью устройства Сафронов мог передавать секретные данные иностранной спецслужбе.

Ранее ТАСС со ссылкой на Павлова сообщал, что следователи ФСБ в ходе первого обыска изъяли компьютер и все цифровые носители информации (телефоны, флешки и т.п.), с помощью которых он мог передавать данные.

«Они изъяли что-то. Но что изъяли именно компьютер, на котором Иван что-то там [делал]… У меня таких данных нет», — сказал Павлов.

РБК направил запрос в ФСБ России.