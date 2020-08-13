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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат Сафронова не подтвердил данные об изъятии компьютера журналиста

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы бывшего журналиста, нынешнего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, сообщил РБК, что у него нет данных об изъятии сотрудниками правоохранительных органов компьютера его подзащитного. Следствие считает, что с помощью устройства Сафронов мог передавать секретные данные иностранной спецслужбе.

Ранее ТАСС со ссылкой на Павлова сообщал, что следователи ФСБ в ходе первого обыска изъяли компьютер и все цифровые носители информации (телефоны, флешки и т.п.), с помощью которых он мог передавать данные.

«Они изъяли что-то. Но что изъяли именно компьютер, на котором Иван что-то там [делал]… У меня таких данных нет», — сказал Павлов.

РБК направил запрос в ФСБ России.

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Иван Сафронов

Бывшему журналисту газет «Ведомости» и «Коммерсантъ» Ивану Сафронову предъявили обвинение по ст. 275 УК России (государственная измена). ФСБ России считает, что он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока разведке Чехии, а конечным получателем информации были США.

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Для этого, по версии следствия, Сафронов применял домашний компьютер, на котором с помощью программы VeraCrypt шифровал секретные сообщения. В качестве паролей он использовал фразы из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. Сафронов не признает вину.

Теги: адвокат, Иван Сафронов, изъятие, новости, компьютер, госизмена
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