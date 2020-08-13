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В Белоруссии за сутки задержали 700 участников протестных акций

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов к 13 августа задержали за участие в несанкционированных акциях, которые начались после выборов президента республики, задержали около 700 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии.

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По данным ведомства, из-за противоправных действий граждан за трое суток (9-13 августа) в общей сумме пострадали 103 сотрудников правоохранительных органов, 28 из них госпитализированы. В МВД при этом указывают, что несмотря на высокий «уровень агрессии по отношению к правоохранителям», «беспорядки по стране утратили массовость».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, новости, протесты
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