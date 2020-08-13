В Татарстане суд снова оправдал мужчину по делу о насилии над дочерью

Суд города Бугульмы в Татарстане оправдал местного Сергея Кукушкина, которому предъявили обвинения по статье о насилии над его полуторагодовалой дочерью. Об этом передает агентство «Татар-информ».

Суд при этом признал мужчину по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и назначил ему 8 месяцев исправительных работ. От наказания его освободили, учтя срок нахождения под домашним арестом.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Врачи диагностировали кровотечение у девочки, когда она дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог выявил травмы, которые свидетельствовали о насилии. Следователи завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением.

В апреле этого года Бугульминский районный суд оправдал мужчину. Гособвинение обжаловало это решение, а в начале июля Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы.