В Татарстане жена оправдала подозреваемого в изнасиловании дочери мужа

Жена жителя Татарстана Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери и оправданного судом, сообщила, что он случайно травмировал ребенка, передает RT.

«Он позвонил мне и сам все рассказал. Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, потому что прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам», — сообщила Анна Кукушкина.

По ее словам, медэкспертиза зафиксировала поверхностные травмы на половых органах, но не проникновение.

В октябре 2019 года в частном доме в Бугульме врачи диагностировали кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог обнаружил травмы, которые свидетельствовали о насилии. Следователи завели уголовное дело, мужчине предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.