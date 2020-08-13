В Москве еще 787 пациентов вылечились от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за сутки от вызываемого коронавирусной инфекций заболевания вылечились еще 787 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество выздоровевших в столице выросло до 193473 человек, отметила Ракова.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания сообщили, что за сутки в Москве скончались 11 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию.

Всего в России, по данным на 12 августа, коронавирусом заразились 902,7 тыс. человек.