Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о насилии над ребенком

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В Татарстане Верховный суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

«Суд согласился с доводами государственного обвинения — оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение», — сказано в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, инцидент случился осенью 2019 года в частном доме в городе Бугульма. Врачи скорой помощи приехали на вызов и обнаружили кровотечение у девочки полуторагодовалого возраста. Гинеколог нашел травмы, подтверждающие факт насилия над ребенком. Против отца девочки следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

В апреле 2020 года суд оправдал обвиняемого Сергея Кукушкина в связи с отсутствием в материалах дела доказательств прямого умысла на совершение насилия. Гособвинение обжаловало приговор.

В июне жена обвиняемого сообщила, что он случайно травмировал дочку. По ее словам, он рассказал ей об инциденте по телефону, после чего мать ребенка прибежала домой и попросила Кукушкина не вызывать скорую помощь, так как «прекрасно понимала, что его обвинят в насилии».