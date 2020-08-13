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Общество ,  
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Ученые связали резус-фактор и группу крови с риском заражения COVID-19

Фото: Alexandra Beier / Getty Images
Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Ученые из Испании и Бразилии выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором (Rh–) могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Результаты исследований опубликованы на портале medRxiv.

В отношении группы крови и резус-фактора они выявили значительную корреляцию.

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили факторы, которые повлияли на быстрое распространение COVID-19. Для выборки они рассматривали ситуацию в 126 странах, а в качестве отправной точки для исследования они выбрали первый день пандемии с 30 случаями заражения и наблюдали, как развивались события дальнейшие 12 дней, фиксируя рост числа зараженных без учета мер по борьбе с инфекцией.

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ученые обнаружили, что более быстрое распространение коронавируса коррелирует с высокими показателями по следующим критериям: высокое соотношение пожилых и людей трудоспособного возраста, поток иностранных туристов, распространенность рака легких, употребление алкоголя, распространенность курения, теснота физических контактов в обычаях приветствия людей и прочее.

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Теги: коронавирус
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