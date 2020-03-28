Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

«Ранее этим вечером ракета была запущена из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ на это самолет и танк ЦАХАЛ и нанесли удар по подземным объектам, а также военным постам в северной части сектора Газа, принадлежащим организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

В середине февраля армейские подразделения Израиля зафиксировали запуск ракеты со стороны сектора Газа. Отмечалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле были слышны в кибуце Кисуфим на юге Израиля. Тогда сирены сработали в полях и в незаселенных районах на юге Израиля, сообщений о пострадавших не поступало.

ХАМАС признана террористической организацией в странах ЕС, США, Канаде и Израиле (в Великобритании — только боевое крыло). Также организация запрещена в Египте и Иордании. Россия, не причисляет эту партию к террористическим организациям, однако решительно осуждает проводившиеся ею теракты.