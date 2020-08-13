В США умер писатель Игорь Ефимов

Советский и американский писатель Игорь Ефимов умер в США на 84-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook публицист Евгений Беркович.

«Какой кошмар — умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня», — написал Беркович.

По его словам, Ефимов успел прислать ему рукопись своей последней книги, которую он пообещал выпустить.

«Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги его молодого задора и жажды новых побед. Работать до последнего дня даруется праведникам. Светлая память!», — добавил публицист.

Причину смерти Ефимова Беркович не назвал.

Игорь Ефимов родился в Москве в 1937 году. Он уехал из СССР в 1978 году в США, где в 1981 году основал издательство «Эрмитаж».

Ефимов — автор книг «Высоко на крыше», «Смотрите, кто пришел!», «Таврический сад», «Плюс, минус и Тимоша», «Лаборантка», «Пурга над карточным домиком», «Свергнуть всякое иго», «Без буржуев» и многих других. Под псевдонимом Андрей Московит он написал философские труды «Практическая метафизика» и «Метаполитика».

С 1965 года был членом Союза писателей СССР.