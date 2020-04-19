Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Российский писатель и журналист Александр Кабаков скончался на 77-м году жизни

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Российский писатель и журналист Александр Кабаков умер в возрасте 76 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил артист Ефим Шифрин.

«Умер Саша Кабаков. Нету слов из-за плотности нынешних уходов. Светлая память. Сколько раз еще придется повторить до конца этого кромешного года «светлая память, светлая память...», — написал артист.

Запись в facebook пользователя Нахим Шифрин

Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Его журналистская карьера началась с работы в газете «Гудок» в 1972 году. Затем Кабаков работал в «Московских новостях», «Коммерсанте», «Столичной вечерней газете» и «Новом очевидце». В последние годы Кабаков был главным редактором журнала «Саквояж СВ», а также публиковался как публицист и колумнист.

В 1989 году вышла повесть Кабакова «Невозвращенец», по которому через два года был снят одноименный фильм. В 1990 году по мотивам второй части романа писателя «Подход Кристаповича» вышла советская драма «Десять лет без права переписки». В 2011 году Кабаков в соавторстве с писателем Евгением Поповым выпустил книгу воспоминаний «Аксенов», рассказывающую о писателе и драматурге Василии Аксенове.