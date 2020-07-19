В Испании умер писатель Хуан Марсе

Хуан Марсе (Фото: Susana Vera / Reuters)

В Испании в возрасте 87 лет ушел из жизни писатель «поколения пятидесятых годов» Хуан Марсе, сообщает El Pais.

По информации издании, Марсе умер вечером 18 июля в больнице Барселоны.

Марсе начал публиковаться в 1958 году, работая в ювелирной мастерской. Уже на следующий год получил премию «Сезам» за свои новеллы. После этого он переехал в Париж, где преподавал испанский язык, работал переводчиком. В 1962 году Марсе вернулся в Испанию.

Наиболее известны его романы «Последние вечера с Тересой» (1965), «Темная история кузины Монтсе» (1970), «Двуликий любовник» (1990) и другие.

Большинство романов Марсе были экранизированы или перенесены на театральную сцену. В 2008 году он получил самую престижную испанскую литературную премию «Мигеля де Сервантеса». Кроме прозы Марсе писал киносценарии и занимался журналистикой.