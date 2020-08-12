Правозащитники сообщили о новых задержаниях журналистов в Минске

Фото: Сергей Гриц / AP

В Минске задержали журналиста «Радио Свободы» Виталия Цыганкова, его жену, корреспондентов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Как уточняется в сообщении, Цыганковых задержали около медицинского университета, где проходил митинг медиков.

Ольга Цыганкова рассказала, что находилась с мужем в машине, их остановил сотрудник ГАИ и потребовал выйти из транспорта. Женщина из соображений безопасности отказалась и предложила показать документы из автомобиля. В ответ сотрудник ГАИ попытался открыть окно, ударил машину и приставил пистолет к ее голове. Виталия, по словам жены, сотрудники автоинспекции вытащили наружу и избили.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) позже написала в Telegram, что Лунева и Солтана отпустили, их также задержали сотрудники ГАИ.