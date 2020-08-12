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Правозащитники сообщили о новых задержаниях журналистов в Минске

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Минске задержали журналиста «Радио Свободы» Виталия Цыганкова, его жену, корреспондентов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Как уточняется в сообщении, Цыганковых задержали около медицинского университета, где проходил митинг медиков.

Ольга Цыганкова рассказала, что находилась с мужем в машине, их остановил сотрудник ГАИ и потребовал выйти из транспорта. Женщина из соображений безопасности отказалась и предложила показать документы из автомобиля. В ответ сотрудник ГАИ попытался открыть окно, ударил машину и приставил пистолет к ее голове. Виталия, по словам жены, сотрудники автоинспекции вытащили наружу и избили.

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Фото: AP

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) позже написала в Telegram, что Лунева и Солтана отпустили, их также задержали сотрудники ГАИ.

Ассоциация уточнила, что 12 августа стало известно о задержании журналиста «Белсата» Сергея Герасимовича. Его задержали еще 10 августа, спустя двое суток о корреспонденте нет никаких известий.

Союз журналистов России осудил действия белорусских силовиков против сотрудников СМИ, освещающих протесты. «По свидетельству очевидцев, белорусская милиция и ОМОН действует в отношении журналистов с особой жестокостью. Журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи», — указано в заявлении союза. СЖР потребовал немедленно прекратить подобное насилие.

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Во время массовых протестов в Белоруссии, вспыхнувших после окончания президентских выборов, пострадали или были задержаны сотрудники различных российских СМИ. Среди них корреспондент Daily Storm Дмитрий Лысенко, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, сотрудники телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов, военный корреспондент Семен Пегов. О нападении силовиков сообщала съемочная группа русской службы Би-би-си. Корреспондента Meduza Максима Солопова и сотрудника Znak.com Никиту Телиженко избили во время задержаний в Минске.

Теги: задержания, Минск, протесты
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