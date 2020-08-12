Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

Олег Соколов (слева) на заседании Октябрьского районного суда, Санкт-Петербург (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram)

В квартире бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, нашли пакет с человеческой головой, обрез винтовки и запас патронов к нему. Об этом заявил на заседании Октябрьского суда Петербурга прокурор, передает «Московский комсомолец».

«На полу (квартиры) обнаружен пакет ИКЕА, в нем пластиковый пакет черного цвета, обмотанный изолентой. В пакете обнаружена голова человека», — сообщил гособвинитель.

В одном из шкафов за вещами был обнаружен обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17-01. Рядом лежали десять коробок с патронами калибром 5,6 мм. В одной из комнат на столе обнаружили удостоверение аспиранта и студенческий билет убитой Ещенко, в мусорное ведро на кухне было выброшено ожерелье со следами крови. Кроме того, в квартире наши пилу и топор.