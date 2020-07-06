Адвокат допустила изменение Соколовым переписки с убитой аспиранткой

Олег Соколов (в центре) (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Историк Олег Соколов, убивший аспирантку Анастасию Ещенко, мог внести изменения в свою переписку с девушкой. Об этом заявила адвокат семьи жертвы Александра Бакшеева в зале суда. Видеотрансляция заседания велась на универсальной платформе для судов и участников судопроизводства.

По данным адвоката, в материалах дела нет детализации звонков Соколова, но присутствует детализация звонков Ещенко и ее брата. «То есть у нас имеется переписка, в которой легко можно было что-то удалить или вырвать из контекста», — заявила Бакашеева. Она добавила, что сторона обвинения не отрицает факт конфликта и факт резких высказываний Ещенко в адрес Соколова. Также сторона потерпевшей выступала против оглашения переписки.

6 июля в суде огласили переписку Соколова и Ещенко. В рамках следствия была изучена информация с телефонов и ноутбуков доцента, на которых содержалась переписка между ним и аспиранткой.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года на набережной Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками убитой Ещенко. Вскоре в его квартире были обнаружены другие части тела девушки. Историк оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки, с которой был в близких отношениях. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).



